Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
22:18, 6 февраля 2023Путешествия

Для российских туристов в Турции открыли горячую линию

Для российских туристов в Турции после землетрясения открыли горячую линию

Фото: Ihlas News Agency / Reuters

Для российских путешественников в Турции в связи с землетрясением открылась горячая линия. Об этом сообщает РИА Новости

Для туристов, отправившихся в страну по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь» по телефону +7-499-678-12-03. Соотечественники, которым требуется помощь после удара стихии, также могут самостоятельно обратиться в ДСКЦ МИД России по телефону +7-495-695-45-45.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 1650 человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска
Определена средняя площадь квартир в московских новостройках
Трасс заявила о нежелании становиться премьером
Великобритания опровергла информацию о гибели своих военных на Украине
Кадыров порассуждал о денацификации Польши
Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни
США назвали нецелесообразным визит Блинкена в Пекин
В Белоруссии прокомментировали строительство ВСУ забора на границе
Подсчитано число рухнувших после землетрясения зданий в Турции
Месси признали лучшим футболистом Южной Америки 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.