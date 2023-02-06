Эрдоган объявил недельный общенациональный траур в связи с землетрясением

Президент Турции Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля из-за землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля в связи с землетрясением. Об этом решении он написал в Twitter.

«6 февраля 2023 года в связи с землетрясениями в нашей стране был объявлен семидневный национальный траур. В воскресенье, 12 февраля, наш флаг будет приспущен до захода солнца во всех наших национальных и зарубежных представительствах», — сообщил турецкий лидер.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа заявил, что число погибших в землетрясении превысило 1600 человек, теперь речь идет о 1651 жертве.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.