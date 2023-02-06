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20:48, 6 февраля 2023Из жизни

Женщина решила расслабиться среди трудового дня и внезапно разбогатела

UPI: женщина сыграла в лотерейную игру во время работы и выиграла семь миллионов рублей

Фото: Michigan Lottery Connect

44-летняя жительница штата Мичиган, США, Джамила Маккаскилл разбогатела, сыграв в лотерейную игру во время работы. Об этом сообщает UPI.

Женщина решила расслабиться среди трудового дня. Она взяла перерыв на работе, во время которого приняла участие в игре лотереи Diamond Payout в мобильном приложении.

Маккаскилл сыграла всего два раза, когда ей на телефон внезапно пришло уведомление о победе. «Я увидела сумму приза, 100 тысяч долларов (семь миллионов рублей, — прим. «Ленты.ру») и не могла в это поверить. Это самый крупный приз, который я когда-либо выигрывала, и это потрясающее ощущение!» — поделилась она эмоциями с журналистами.

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Алиса Удовик
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