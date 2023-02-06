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12:41, 6 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал уехавших белорусов тихушками

Лукашенко заявил, что уехавшие белорусы надеются на финансирование Запада
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Уехавшие граждане Белоруссии пытаются вести подрывную деятельность против Минска с тем, чтобы получить финансирование от Запада, заявил глава республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

«Запад будет финансировать только конкретные мероприятия, желательно радикального плана и даже не уровня 2020 года: свержения, убийства президента, должностных лиц. То есть всех, кто поперек горла встал, всех убрать. За это Запад будет финансировать. Второе: им задают вопросы: кто вы такие, лохушки, тихушки? Кто за вами стоит?» — сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что большая часть выделяемых средств остается у руководителей оппозиционно настроенных белорусов. Поэтому рядовым уехавшим гражданам страны предлагают воевать за Украину в составе экстремистских формирований.

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«Все они кричали: полк Калиновского и прочее. Там около ста человек в этом так называемом полку. Вот они и бегают там, великие полковники и подполковники, кричат, что "мы создаем народно-освободительную армию". Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом», — подытожил президент страны.

Накануне жителя Белоруссии задержали в Гродненской области за попытку отправиться на Украину, чтобы воевать в составе так называемого «полка Калиновского».

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Василий Мека
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