Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:12, 6 февраля 2023Мир

В Германии поддержали идею создания аналога G20 для решения конфликта на Украине

В Бундестаге призвали поддержать идею Лулы да Силвы по созданию аналога G20 по Украине
Луис Инасио Лула да Силва

Луис Инасио Лула да Силва. Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених призвал поддержать предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по созданию нового формата по урегулированию на Украине. Об этом со ссылкой на эфир телеканала ARD пишет ТАСС.

По словам немецкого политика, стоит поддерживать любую инициативу, которая могла бы положить конец украинскому конфликту. По мнению Мютцениха, чем дольше затянется кризис, тем сложнее будет сторонам сесть за стол переговоров.

«Вот почему заявление Бразилии важно, однако теперь к нему должны присоединиться и другие страны», — подчеркнул он.

Лула да Силва выступил с идеей создать аналог G20 для решения ситуации на Украине. По мнению бразильского лидера, нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
Европе предрекли подорожание нефтепродуктов
Отношения США и Китая оказались под ударом из-за сбитого «шпионского шара»
В Совфеде предупредили Европу о последствиях эмбарго на российское топливо
Стало известно о требовании Украины к Израилю
Эстония запретит водителям ввозить российский бензин в канистрах
В США девушка погибла в ходе стрельбы на рэп-концерте
Россиян предупредили о новой волне коронавируса
В Германии поддержали идею создания аналога G20 для решения конфликта на Украине
Бездомная начала продавать свои откровенные фото и разбогатела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.