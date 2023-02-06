В Германии поддержали идею создания аналога G20 для решения конфликта на Украине

В Бундестаге призвали поддержать идею Лулы да Силвы по созданию аналога G20 по Украине

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених призвал поддержать предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по созданию нового формата по урегулированию на Украине. Об этом со ссылкой на эфир телеканала ARD пишет ТАСС.

По словам немецкого политика, стоит поддерживать любую инициативу, которая могла бы положить конец украинскому конфликту. По мнению Мютцениха, чем дольше затянется кризис, тем сложнее будет сторонам сесть за стол переговоров.

«Вот почему заявление Бразилии важно, однако теперь к нему должны присоединиться и другие страны», — подчеркнул он.

Лула да Силва выступил с идеей создать аналог G20 для решения ситуации на Украине. По мнению бразильского лидера, нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру.