Девушка придумала способ проучить плохо обращающегося с ней соседа по комнате

Reddit: девушка решила при переезде забрать технику, чтобы проучить соседа по комнате

Пользовательница Reddit с ником u/Hailstorm_R придумала способ проучить соседа по комнате, который плохо с ней обращался. По словам девушки, она решила переехать и забрать с собой всю посуду и бытовую технику.

Автор поста рассказала, что большую часть времени сосед по комнате нормально с ней общался, но иногда мог вспылить. «Однажды он злобно накричал на меня за то, что я слишком громко жую (я ела чипсы посреди дня). Он часто ложился спать днем и говорил мне, что я могу шуметь, но мог накричать на меня за то, что я разговариваю шепотом по телефону. (...) Хуже всего было, когда он выложил в TikTok видео, где раскритиковал меня и моего партнера», — пожаловалась она.

В итоге рассказчица решила съехать из комнаты и сообщила об этом соседу. Чтобы проучить его, девушка решила взять с собой все принадлежащие ей вещи: холодильник, пылесос, посуду, чистящие средства и даже мусорное ведро.

Многие комментаторы поддержали решение авторши поста. «Сосед пользовался вашими вещами и не испытывал никакой благодарности... Возможно, потеря этих вещей откроет ему глаза», «Жить с таким человеком тяжело. Рад, что вам удалось уйти от него», — написали они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он преподал детям урок за беспорядок. Мужчина спрятал под ковриком в ванной записку, в которой пообещал денег тому, кто найдет ее.