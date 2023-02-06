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00:04, 7 февраля 2023Культура

Михалков впервые вышел на сцену после болезни

Никита Михалков сыграл в спектакле «12» после госпитализации

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков впервые публично выступил после болезни. Об этом сообщают «Известия» в Telegram.

Как отмечает издание, он сыграл в спектакле «12». После этого артист обратился к зрителям. Михалков поблагодарил присутствующих. По его словам, в зале также находились врачи, которые занимались его лечением. «Которые мне сказали — если хочешь играть в спектакле, нужно вылечиться. Пришлось вылечиться», — сказал он.

26 января стало известно, что 77-летнего кинематографиста выписали из больницы. Тогда Михалков заявил, что ему требуется время на восстановление и реабилитацию. О госпитализации режиссера стало известно 5 января. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое. 16 января сообщалось, что Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату.

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Марина Совина
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