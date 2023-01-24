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19:14, 24 января 2023Культура

Никиту Михалкова выписали из больницы

Режиссер Никита Михалков сообщил, что его выписали из больницы

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

77-летний режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что его выписали из больницы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале «Бесогон» во вторник, 24 января.

«Дорогие мои друзья — это не фигура речи: именно "дорогие" и именно "друзья"! Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, еще требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но, раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал кинематографист.

Михалков добавил, что после госпитализации осознал, чем отличается популярность от настоящей любви, а также подчеркнул, что уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска программы «Бесогон».

О госпитализации режиссера стало известно 5 января. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое.

16 января стало известно, что Никиту Михалкова перевели из реанимации в обычную палату.

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Анастасия Астахова
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