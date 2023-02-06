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12:57, 6 февраля 2023Среда обитания

В России стало больше микроквартир

«ИНКОМ-недвижимость»: предложение микроквартир в России увеличилось на 55 процентов

Фото: Patrick Perkins / Reuters

За 2022 год в России стали строить больше однокомнатных квартир и студий площадью до 20 квадратных метров. Предложение подобного микрожилья увеличилось на 55 процентов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные компании «ИНКОМ-недвижимость».

Эксперты определили, что на данный момент на столичном рынке выставлено около 800 небольших по площади лотов. Чаще всего подобное жилье располагается в бывших общежитиях, где прошла реконструкция или ремонт. В среднем такие квартиры можно приобрести за 6,2 миллиона рублей — за год стоимость упала на 1,6 процента.

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При этом в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» отметили, что в продаже находятся 1,7 тысячи микростудий — за год количество увеличилось в два раза. За указанный период апартаменты подешевели на 13,3 процента, а квартиры потеряли в цене 21,4 процента.

Аналитики «Авито Недвижимости» проанализировали динамику изменения объема предложения по городам. За год количество небольших квартир и студий в Санкт-Петербурге выросло на 20,7 процента, в Москве — в два раза. При этом в Ленинградской области показатель снизился на 17,8 процента, в Подмосковье увеличился на 8,8 процента.

В конце лета 2022 года в федеральной компании «Этажи» выяснили, что в России 60 процентов предложения на рынке загородной недвижимости пришлось на мини-коттеджи площадью 50-60 квадратных метров. Тогда средняя площадь частных домов достигла 80 квадратных метров — раньше она была на уровне 100-120 «квадратов».

Нина Ташевская
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