В России бросились продавать мини-дома по 50 квадратных метров

«Этажи»: 60% предложения частных домов приходится на мини-коттеджи площадью 50 квадратов

В России бросились продавать мини-дома — 60 процентов предложения на рынке загородной недвижимости приходится на мини-коттеджи площадью 50-60 квадратных метров. Об этом рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков, пишут «Известия».

С учетом тенденции к сокращению пространства, средняя площадь частных домов достигла 80 квадратных метров — раньше она была на уровне 100-120 «квадратов», уточнил эксперт. Сауков добавил, что за год число проданных объектов площадью до 60 «квадратов» выросло на 27 процентов.

По словам специалиста, мини-дома начали массово возводить из-за высоких цен на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — за год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла на 20-35 процентов. Подорожание коснулось стройматериалов и рабочей силы.

«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — пояснил Сауков.

Рост популярности маленьких домов отметил и директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов. По его словам, тенденция актуальна и для вариантов площадью менее 50 «квадратов». Эксперт подчеркнул, что при строительстве мини-коттеджей можно заметно сэкономить, в том числе на отделке. Причем зачастую габариты таких домов достигают шесть на шесть метров: доски и балки производятся именно такой длины — за счет этого получается избежать обрезков, а значит, и экономических потерь, уточнил Котлов.

«Строят мини-дома и под аренду — в живописном месте, предполагая сдавать его посуточно парам или семьям с одним или двумя детьми», — рассказал специалист.

Ранее эксперты компании «Этажи» выяснили, что россияне стали чаще приобретать микроквартиры. По словам специалистов, люди выбирают такую недвижимость в качестве временного варианта или под сдачу в аренду.