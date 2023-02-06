Великобритания опровергла информацию о гибели своих военных на Украине

Минобороны Британии опровергло информацию о гибели своих военных на Украине

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о гибели своих военных на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В Минобороны заявили, что ни один из британских военнослужащих не был убит на Украине, так как весь персонал, обучавший украинских военных в рамках операции Orbital, покинул страну в феврале 2022 года. На данный момент обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит на территории Великобритании, добавили там.