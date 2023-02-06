Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 6 февраля 2023Мир

Великобритания опровергла информацию о гибели своих военных на Украине

Минобороны Британии опровергло информацию о гибели своих военных на Украине

Фото: UK Ministry of Defence / Globallookpress.com

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о гибели своих военных на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

В Минобороны заявили, что ни один из британских военнослужащих не был убит на Украине, так как весь персонал, обучавший украинских военных в рамках операции Orbital, покинул страну в феврале 2022 года. На данный момент обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит на территории Великобритании, добавили там.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска
Великобритания опровергла информацию о гибели своих военных на Украине
Кадыров порассуждал о денацификации Польши
Россиянки рассказали о самом ужасном сексе в жизни
США назвали нецелесообразным визит Блинкена в Пекин
Раскрыта новая схема мошенничества с «соцвыплатами»
В Белоруссии прокомментировали строительство ВСУ забора на границе
Подсчитано число рухнувших после землетрясения зданий в Турции
Месси признали лучшим футболистом Южной Америки 2022 года
Застенчивый студент увидел 500 девушек на экзамене и лишился чувств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.