Молдавия понадеялась на начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году

Премьер Гаврилица: Молдавия надеется на начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала о желании республики начать переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) в текущем году. Об этом она заявила после переговоров с главой Европарламента Робертой Метсолой, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что процесс переговоров начнется как можно быстрее — до конца года. Мы продуктивно обсудили усилия Молдавии в выполнении условий, сформулированных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС», — отметила премьер.

В свою очередь, Метсола пообещала помощь со стороны европейских властей на каждом этапе евроинтеграции. Она также заявила о намерении ЕС выделить Молдавии 145 миллионов евро, увеличив таким образом общую сумму поддержки столкнувшейся с кризисами республики до 600 миллионов.

В ноябре прошлого года Молдавия сообщила о необходимости финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. Отмечалось, что республика испытывает трудности из-за снижения поставок российского газа.