В России стали строить больше жилья

Глава Минстроя Файзуллин: в январе 2023 года в России построили на 7% больше жилья

В январе 2023 года в России возвели на семь процентов больше жилья, чем в прошлом году. Об изменении темпов строительства в стране сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, его слова передает РИА Новости.

Файзуллин в понедельник, 6 февраля, выступал на заседании в Госдуме. Он отметил, что за первый месяц 2023 года в стране построили 11 миллионов квадратных метров жилья. «В том числе около 5 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья», — добавил глава Минстроя.

В аналогичный период 2022 года в России построили 10,3 миллиона квадратных метров жилья. По словам Файзуллина, реализация государственных программ продолжается в соответствии с утвержденными планами.

Ранее в компании «ИНКОМ-недвижимость» выяснили, что за 2022 год в России стали строить больше однокомнатных квартир и студий площадью до 20 квадратных метров. Предложение подобного микрожилья увеличилось на 55 процентов.