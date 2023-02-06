Домашняя вечеринка закончилась двойным убийством из-за старой обиды

В Надыме россияне заманили знакомых на вечеринку и убили их из-за старой обиды

В Ямало-Ненецком автономном округе полиция задержала троих россиян, подозреваемых в жестокой расправе над двумя мужчинами. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 февраля трое мужчин собрались на домашнюю вечеринку в квартире жителя Надымского района. Они решили наказать за старые обиды двоих знакомых, с одним из которых ранее был конфликт. Жертв заманили в гости под предлогом примирения и совместного распития алкоголя. Как только мужчины выпили, обвиняемые напали на них и принялись избивать. Расправа продолжалась много часов, в течение которых злоумышленники пили алкоголь и наносили удары своим жертвам.

3 февраля, убедившись, что избитые больше не подают признаков жизни, все трое покинули место преступления и попытались скрыться. Однако вскоре после обнаружения тел убитых полиция оперативно установила их личности и произвела задержание. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц») УК РФ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил всех троих в СИЗО на время расследования уголовного дела.

15 декабря сообщалось, что в Хабаровске россиянину дали восемь лет за забитого до смерти на домашней вечеринке кирпичом знакомого.