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23:31, 6 февраля 2023Мир

В США не увидели поставок китайского вооружения России для СВО

Координатор Кирби: Белый дом не располагает сведениями о поставках России оружия из Китая

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Администрация США не располагает сведениями о предоставлении Китаем вооружений России для специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«У меня нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что Китай предоставлял вооружения или системы поражающего действия России. У меня нет ничего относительно этого», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в Китае раскрыли срок поражения Вооруженных сил Украины. Предполагается, что это произойдет через шесть месяцев даже с учетом поставок танков Североатлантического альянса.

24 января Bloomberg написало, что администрация Байдена предъявила правительству Китая доказательства, будто некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь России по линии конфликта на Украине. Тогда Вашингтон пытался выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности, и требовал объяснений. Источники агентства отказались уточнить, в чем именно заключается поддержка, но отметили: она состоит из нелетальной военной и экономической помощи.

Китай принципиально отказывается вводить любые санкции, кроме согласованных в ООН, и считает призывы США к другим государствам ограничить торговлю с Россией нарушением суверенитета.

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Марина Совина
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