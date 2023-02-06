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06:59, 6 февраля 2023Из жизни

Объявленная умершей женщина «ожила» в похоронном бюро

Объявленная умершей 66-летняя пациентка едва не задохнулась в мешке для трупов

Фото: Shutterstock

В США женщина, которую объявили умершей сотрудники медицинского центра, «ожила» в похоронном бюро. Об этом сообщает CBS News.

66-летняя пациентка находилась на попечении центра по уходу за людьми с нарушениями памяти в городе Урбандейл, штат Айова, с декабря 2021 года. 28 декабря 2022 года ее перевели в хоспис при центре с диагнозом «старческая деградация когнитивных функций головного мозга».

В течение нескольких дней у женщины наблюдались проблемы с дыханием и судороги. В шесть часов утра 3 января сотрудник хосписа констатировал смерть пациентки. После этого центр связался с ее родственниками и обратился в похоронное бюро. Прибывший представитель похоронного бюро обнаружил, что женщину уже положили в мешок для трупов. Открыв мешок, он заметил, что «умершая» еще дышит.

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Вызванные медики подтвердили, что у женщины прощупывается пульс и есть слабое дыхание, однако других реакций на внешние раздражители не наблюдалось. Пациентку вернули в центр ухода, где она скончалась 5 января в окружении родственников.

Медицинскому центру грозит штраф со стороны Департамента контроля и апелляций штата Айова в размере 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии оказался живым через пять часов после того, как врачи больницы штата Гояс констатировали его смерть и отправили в морг в мешке для трупов. Мужчина открыл глаза и начал дышать в похоронном бюро.

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Никита Савин
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