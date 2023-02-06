Индия захотела увеличить нефтепереработку почти в два раза к 2030 году

Премьер Моди: Индия увеличит ежегодную нефтепереработку с 250 до 450 млн тонн к 2030 году

Индия хочет увеличить объемы нефтепереработки почти в два раза, с нынешних 250 миллионов тонн в год до 450 миллионов тонн к 2030 году, заявил на открытии энергетического форума в Бангалоре премьер-министр страны Нарендра Моди, чьи слова приводит Bloomberg. Ожидается, что Индия к 2030 году нарастит свою долю в мировом спросе на нефть более чем в два раза — до 11 процентов.

Сейчас почти 75 процентов генерации в стране приходится на угольные электростанции, но к 2030 году, по словам Моди, доля газа будет увеличена с нынешних 6 до 15 процентов. Для этого в том числе будут наращиваться мощности по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Также к концу десятилетия власти будут стремиться увеличить долю неископаемых видов топлива в энергобалансе до 50 процентов, а инвестиции в производство зеленого водорода могут составить более 12 миллиардов долларов.

Расширение нефтегазового сектора планируется, несмотря на стремление Индии достичь нулевого уровня выбросов к 2070 году, отмечается агентство. Пока Моди заявляет о твердой приверженности страны курсу на зеленую экономику, Индию критикуют за слишком медленную и нерешительную борьбу с изменениями климата, а стоимость плана властей по достижению углеродной нейтральности оценивают в рекордные 10 триллионов долларов.

В то же время Индия в качестве председателя в G20 заявила о намерении уделять больше внимания энергетической безопасности и снижению уровня выбросов парниковых газов в мире. Страна выступила в защиту своей продолжающейся зависимости от угля в собственной генерации, напомнив, что Европа также вернулась к этому виду топлива в 2022 году на фоне энергокризиса.

После введения западных санкций и эмбарго на поставки российской нефти морем именно Индия стала одним из ключевых покупателей российских углеводородов. Поступая в Индию, нефть из России подвергается переработке, а затем экспортируется в том числе в страны Европы и США уже в виде нефтепродуктов.