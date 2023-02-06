Определены округа Москвы с подорожавшими новостройками

«Бест-Новострой»: новостройки Москвы больше всего подорожали в Северо-Западном округе

В январе 2023 года среди административных округов Старой Москвы новостройки больше всего подорожали в Северо-Западном. За год динамика достигла 8,5 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

Эксперты определили, что квадратный метр в СЗАО подорожал до 422,9 тысячи рублей. Вторую строчку занял Центральный округ, где новостройки стали стоить больше на 8,4 процента. Топ-3 списка замкнул Восточный округ с подорожанием на 8,2 процента.

Ниже в списке расположились Юго-Восточный округ с динамикой в 8,1 процента и Северо-Восточный, где новое жилье подорожало на пять процентов. В среднем квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на 4,8 процента до 465,6 тысячи рублей. При этом снижение показателя зафиксировали в Юго-Западном и Зеленоградском округах — на 0,7 и 6,9 процента соответственно.

Ранее специалисты Росстата пришли к выводу, что за 2022 год новостройки в России подорожали в среднем на 21 процент, до 122,3 тысячи рублей за один квадратный метр. «Вторичка» в этот же период стала дороже на 12 процентов — средняя цена «квадрата» достигла 94,4 тысячи рублей.