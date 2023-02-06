Звезда ТНТ раскрыла закулисье популярного шоу

Актриса Моргунова рассказала, что сценарии для шоу «Однажды в России» пишут группы авторов

Российская актриса, звезда популярного шоу «Однажды в России» на канале ТНТ Екатерина Моргунова раскрыла закулисье передачи. В разговоре с изданием «7Дней» она рассказала, кто пишет сценарии для юмористического проекта, а также сколько номеров снимают за один день.

По словам Моргуновой, сценарии для «Однажды в России» пишут несколько авторских групп. «Я их всегда очень благодарю, ведь то, что они делают, действительно смешно. Я сама начинаю смеяться уже во время первой читки», — призналась актриса. Она отметила, что каждый номер могут дорабатывать «чуть ли не до команды "Мотор!"»

Звезда ТНТ также сообщила, что каждый номер снимают обычно с двух дублей, но иногда и с одного. За один день команда шоу может снять двенадцать номеров, каждый из которых длится по восемь-десять минут. «Все это делается в удовольствие, нет ощущения, что кто-то устал, по крайней мере в кадре вы этого никогда не увидите», — добавила она.

Шоу «Однажды в России» выходит на канале ТНТ с 2014 года. Телепроект представляет собой сборник сатирических скетчей на различные темы. Помимо Моргуновой, участниками программы также являются Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Денис Дорохов, Яна Кошкина и другие актеры и юмористы.

Екатерина Моргунова — российская актриса, звезда шоу «Однажды в России». В прошлом играла в составе команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ». В 2013 году ее команда одержала победу в финале Высшей лиги КВН.