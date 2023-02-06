В Госдуме призвали ООН избавиться от зависимости от США

Депутат Госдумы Шхагошев призвал ООН избавиться от зависимости от США

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев призвал ООН избавиться от зависимости от США. Его слова передает РИА Новости.

Шхагошев согласился с опасениями генсека организации Антониу Гутерриша по поводу того, что в будущем могут возникнуть крупные конфликты. «Но самостоятельность ООН от Вашингтона — то, что реально может вернуть доверие к этой организации и повлиять на опасения, о которых говорит Гутерреш», — добавил он.

В качестве шага для начала восстановления «авторитета ООН» депутат предложил инициировать расследование действий США против Ирака, «особенно на фоне многочисленных признаний первых лиц Запада в их ошибочности».

Ранее Гутерриш заявил, что вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Украине растет, а перспективы достижения мира снижаются. Он также выразил опасение, что мир может скатиться в более масштабную войну.