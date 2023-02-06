Генсек ООН заявил о снижении перспектив достижения мира на Украине

Генсек ООН Гутерриш: вероятность дальнейшей эскалации украинского конфликта растет

Вероятность дальнейшей эскалации украинского конфликта растет, а перспективы достижения мира снижаются, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Трансляция его выступления ведется на сайте Генеральной Ассамблеи ООН.

«Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти», — сказал он. Гутерриш также выразил опасение, что мир может скатиться в более масштабную войну.

Вместе с тем генсек международной организации заявил, что планете необходим мир «в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

В декабре 2022 года Гутерриш исключил возможность переговоров по Украине в ближайшее время. При этом он понадеялся, что в 2023 году все же удастся достичь мира на Украине.

В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что Москва, в отличие от оппонентов, не отказывается от переговоров по ситуации вокруг Украины. Глава государства отметил, что российская сторона всегда стремится к разрешению споров мирными средствами.