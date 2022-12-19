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18:30, 19 декабря 2022Мир

Генсек ООН оценил перспективность проведения переговоров по Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил о бесперспективности переговоров по Украине в ближайшее время

Фото: Reuters

Проведение мирных переговоров по украинскому конфликту в ближайшее время не имеет шансов, так оценил возможность инициативы генсек ООН Антониу Гутерриш. Его слова приводит ТАСС.

«Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине», — заявил он.

Ранее украинские власти назвали единственный способ завершить военный конфликт. Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что для урегулирования конфликта необходимо вернуться к границам 1991 года.

До этого в офисе Зеленского отреагировали на призывы к переговорам с Москвой. В частности, глава офиса президента Андрей Ермак посчитал такие предложения смешными.

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Виктория Кондратьева
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