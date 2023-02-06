Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 6 февраля 2023Россия

Путин наградил медалью министра печати Чечни Дудаева

Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» министра печати Чечни Дудаева

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Дудаев удостоился награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Политик занял пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики в 2020 году. До этого Дудаев в течение трех лет являлся директором Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», а также заведовал кафедрой журналистики Чеченского государственного университета имени Ахмата Кадырова.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова. По словам главы республики Рамзана Кадырова, политик внес большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Турции насчитали 1014 погибших в результате землетрясения
На Украине решили признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией
Зеленский не сможет выступить с обращением на фестивале «Сан-Ремо»
Сергея Пускепалиса посмертно наградили орденом Мужества
Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ
Москвичам пообещали «много света»
Бывший муниципальный депутат Москвы Штейн стала фигуранткой дела о фейках
В Москве такси сбило женщину с ребенком
Мать отбила пятилетнего сына от напавшей на него пумы
Назван единственный способ остановить иранскую ядерную программу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.