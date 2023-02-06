Путин наградил медалью министра печати Чечни Дудаева

Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» министра печати Чечни Дудаева

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Дудаев удостоился награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Политик занял пост министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики в 2020 году. До этого Дудаев в течение трех лет являлся директором Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный», а также заведовал кафедрой журналистики Чеченского государственного университета имени Ахмата Кадырова.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени зампредседателя правительства Чечни Бекхана Таймасханова. По словам главы республики Рамзана Кадырова, политик внес большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.