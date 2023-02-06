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16:42, 6 февраля 2023Россия

13-летняя россиянка попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением

В Забайкалье 13-летняя школьница попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Кыринском районе Забайкальского края 13-летняя школьница попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением. Эту информацию подтвердили порталу CHITA.RU в Минздраве российского региона.

В ведомстве пояснили, что сейчас медики оказывают девочке всю необходимую помощь. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Выясняются обстоятельства, при которых школьница могла получить алкогольную интоксикацию.

В октябре 2022 года сообщалось, что пятиклассника без сознания обнаружили на детской площадке в Выборге. 12-летний школьник впал в кому, его госпитализировали. По данным очевидцев, от учащегося пахло алкоголем. Позже врачи выявили у мальчика закрытую черепно-мозговую травму. Школьника поместили в реанимацию.

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Анна Щербакова
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