13-летняя россиянка попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением

В Забайкалье 13-летняя школьница попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением

В Кыринском районе Забайкальского края 13-летняя школьница попала в больницу с тяжелым алкогольным опьянением. Эту информацию подтвердили порталу CHITA.RU в Минздраве российского региона.

В ведомстве пояснили, что сейчас медики оказывают девочке всю необходимую помощь. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Выясняются обстоятельства, при которых школьница могла получить алкогольную интоксикацию.

В октябре 2022 года сообщалось, что пятиклассника без сознания обнаружили на детской площадке в Выборге. 12-летний школьник впал в кому, его госпитализировали. По данным очевидцев, от учащегося пахло алкоголем. Позже врачи выявили у мальчика закрытую черепно-мозговую травму. Школьника поместили в реанимацию.