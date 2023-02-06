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09:31, 6 февраля 2023Россия

Cтало известно о возможной отставке российского губернатора

«Ведомости»: губернатор Красноярского края Усс может уйти в отставку до выборов в сентябре

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Красноярского края Александр Усс может уйти в отставку весной до сентябрьских выборов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, окончательное решение по этому вопросу будет принято исходя из опроса «Георейтинг» ФОМа — социологи проведут его в феврале-марте. В настоящее время у Усса низкие рейтинги, уточнил источник.

Губернатор Красноярского края с 1998 по 2001 год был членом Совфеда, с 1998 по 2017 год — председателем заксобрания Красноярского края. В должности губернатора он работает с 2017 года. До 2018 года Усс был временно исполняющим обязанности главы российского региона, впоследствии в сентябре его избрали главой.

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование Агентства политических и экономических коммуникаций сообщали, что осенью 2022 года и в первые месяцы 2023 года может произойти новая ротация в губернаторском корпусе. В числе основных факторов перестановок авторы исследования назвали истечение полномочий до единого дня голосования и частое попадание во внутриэлитные конфликты или масштабные информационные атаки. Под эти критерии, в частности, попадает губернатор Усс, утверждали эксперты.

Выборы в России в 2023 году пройдут 10 сентября. На прямых выборах планируется избрать 20 губернаторов, на непрямых — пять. Также будут выбраны 20 депутатов заксобраний, впервые в четырех новых субъектах России будут избраны региональные парламенты.

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Анастасия Шейкина
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