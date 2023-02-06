Девушка отменила свидание с парнем из Tinder из-за одной его шутки

Девушка отменила свидание из-за шутки о сходстве парня с Питером Гриффином из мультсериала

Пользователь Reddit с ником Open_House2129 рассказал на портале, что девушка, с которой он общался в приложении знакомств Tinder, отменила свидание из-за одной его шутки. Пост молодого человека стал популярным, а резкая реакция его собеседницы удивила многих комментаторов.

Парень опубликовал скриншоты переписки с девушкой, в которой он отправил свою фотографию и в шутку написал, что похож на героя мультсериала «Гриффины» Питера Гриффина, полного и неповоротливого мужчину.

Девушка в ответ заявила, что не понимает самоуничижительного юмора по поводу веса, так как у нее расстройство пищевого поведения. Она также сочла, что парень пытался выпросить у нее комплимент относительно своей фигуры, и призналась, что это вызвало у нее дискомфорт.

Парень в ответ написал, что понимает чувства собеседницы. Тем не менее она настояла на отказе от встречи. «Мне нужно отменить свидание. После этого разговора мне уже не хочется идти на него, и дальнейшие попытки завязать что-либо с тобой будут вызывать дискомфорт», — объяснила девушка, также пожелав собеседнику удачи в поисках. Помимо того, она заблокировала его в приложении.

«Люди без чувства юмора — отстой!», «"Шутка, которую ты высказал в свой адрес, ранила мои чувства". Да, это определенно тревожный знак», «Значит, она обиделась... за тебя? Как нелепо» — выразили недоумение комментаторы на Reddit. Вместе с тем ряд других пользователей заявил, что эта девушка и автор поста просто не подходят друг другу. Они также выразили уверенность в том, что в этой ситуации нет однозначно виноватых.

Ранее TikTok-блогерша рассказала о «самом кошмарном» свидании с мужчиной из Tinder. По словам девушки, в жизни ее собеседник оказался в несколько раз старше указанного им в приложении возраста и вел себя грубо.

