Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Блогерша рассказала о «самом кошмарном» свидании с мужчиной из Tinder

Блогерша Стайлз заявила, что 27-летний мужчина из Tinder оказался на свидании 60-летним

Кадр: @roxystylezz26

TikTok-блогерша Рокси Стайлз (Roxy Stylez) рассказала, как согласилась на встречу с 27-летним незнакомцем из приложения Tinder и в жизни он оказался 60-летним мужчиной. Свидание, которое девушка назвала одним из самых кошмарных в своей жизни, она описала в ролике в TikTok. На видео обратило внимание The Sun.

«Я общалась с 27-летним мужчиной, мне тогда было где-то 22 года. Беседа была замечательной, все было прекрасно. Было немного странно, потому что мы образовали пару, когда он был проездом в моем городе, а жил он совсем не рядом», — заявила Стайлз. Они договорились встретиться в ресторане. Однако, по словам девушки, на свидание пришел 60-летний мужчина, который представился тем же именем, что и ее собеседник из интернета.

«Я была полностью огорошена, я не знала, что сказать», — призналась блогерша. Вместе с тем она решила побыть с мужчиной до конца свидания в ресторане. Беседа между ними, как добавила Стайлз, была неловкой. При этом когда девушка оплатила свой счет и попрощалась с новым знакомым, он начал возмущаться. «Он стал кричать на меня и говорить, что раз уж он проехал восемь часов, то я должна пойти с ним, пойти к нему в машину, он ожидает, что между нами что-то будет», — рассказала блогерша.

Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Стайлз отметила, что после этого вышла из ресторана и попыталась скрыться от мужчины. По ее словам, неудавшийся кавалер кричал ей вслед. Девушка добралась до дома на такси, а новый знакомый после этого, по ее словам, отправлял ей оскорбительные сообщения. «Мне пришлось позвонить в полицию, но в полиции ничего не сделали», — заключила она.

В комментариях одна из пользовательница порекомендовала Стайлз в следующий раз при подобных ситуациях извиниться и сказать, что ей нужно в туалет, а затем попросить официантов вывести ее через другой ход. Вместе с тем многие другие комментаторши заявили, что у них был позитивный опыт свиданий через Tinder.

Ранее другая TikTok-блогерша рассказала о неприятном сюрпризе, который случился спустя неделю после свидания. По словам девушки, мужчина попросил ее вернуть деньги за ужин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят компенсации
Россиянина осудили на 10,5 года за убийство знакомого во время лесозаготовки
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Российские учителя пожаловались на перегруженность отчетностью
США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций
Названа безопасная для здоровья порция красной икры
Поставки ноутбуков в Россию упали на 65 процентов
Более десяти человек погибло в результате оползня в Малайзии
Украинский суд продлил арест экс-главы «Мотор-Сич»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.