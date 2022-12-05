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16:38, 5 декабря 2022Забота о себе

Девушка рассказала о неприятном сюрпризе от парня спустя недели после свидания

The Sun: парень через два месяца после свидания попросил девушку вернуть деньги за ужин

Фото: Jack Finnigan / Unsplash

Мужчина попросил девушку вернуть деньги за ужин в ресторане через два месяца после единственного свидания. На историю о неприятном сюрпризе обратило внимание издание The Sun.

Жительница Германии по имени Адель рассказала подписчикам, что несколько недель назад у нее состоялось свидание с парнем-турком, который показался ей перспективным. Но роман все же не получил продолжения, и девушка о нем благополучно забыла. Два месяца спустя она получила сообщение, которое, как она призналась, лишило ее дара речи.

«Привет, Адель, как дела? Я проверил свой баланс и увидел, что заплатил за свидание 110 евро. Пожалуйста, верни мне половину суммы», — гласило сообщение, в котором также был указан номер виртуального кошелька.

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Девушка не поверила своим глазам и спросила, не розыгрыш ли это. На что несостоявшийся ухажер заявил, что он совершенно серьезен. Адель поинтересовалась, у всех ли девушек он требует вернуть деньги. На что получила ответ: «Нет. Не совсем, потому что не всегда должен платить только один человек. Я за равенство», — аргументировал мужчина.

Потрясенная Адель спросила, почему он написал ей лишь два месяца спустя. Ее собеседник признался, что сделал это из-за плачевного финансового состояния.

Подписчики девушки были потрясены не меньше нее. «Скажи, чтобы он подал на тебя в суд и через него добивался компенсации за свидание», — написал один из них. Еще одна отметила: «Как только дело касается денег, мы внезапно становимся равными...» «Зачем приглашать кого-то на свидание, если не можешь потянуть это финансово?» — возмутился третий комментатор.

Ранее в сети перечислили самые глупые поводы для расставания. Пользователи известного форума назвали просьбы о трезвости странной причиной разрыва отношений.

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Вера Владзиевская
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