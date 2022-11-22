В сети перечислили самые глупые поводы для расставания

В сети назвали «кольца настроения» и просьбы о трезвости самыми глупыми причинами разрыва

Просьбы о трезвости, кольца настроения и соблюдение правил социального дистанцирования во время пандемии назвали в сети самыми глупыми причинами разрыва. На просьбу одного из посетителей форума Reddit перечислить нелепые поводы для расставания откликнулись подписчики сабреддита AskReddit.

Один из пользователей сети пожаловался, что девушка последовала примеру своих подруг.

Ее подруги бросили своих бойфрендов HarryWinks182 пользователь Reddit

Еще один молодой человек признался, что, когда ему было 16 лет, его подруга рассталась с ним из-за популярного украшения, меняющего цвет в зависимости от температуры тела.

Не шучу. Ее кольцо настроения поменяло цвет IceIceMaybe11 пользователь Reddit

Еще в одном случае поводом для расставания послужила просьба мужчины соблюдать правила дорожного движения.

Я попросил ее не водить в пьяном виде Nksiwdz пользователь Reddit

Много ответов посвящены несовпадению графиков работы, отдыха и встреч, в частности, во время пандемии.

Мы начали встречаться в начале пандемии. Он сказал, что я редко выхожу из дома. Но нам нельзя было выходить из дома, Джейсон! wanderer789908 пользовательница Reddit

Посетительница форума Reddit под ником Mellookins заявила о желании встречаться с несколькими парнями. В комментариях под постом она получила поддержку от противников моногамии.