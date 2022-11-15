Девушка заявила о желании встречаться с несколькими парнями и получила поддержку

Девушка рассказала о желании встречаться с несколькими парнями, и ее поддержали в сети

Посетительница форума Reddit под ником Mellookins заявила о желании встречаться с несколькими парнями. В комментариях под постом она получила поддержку от противников моногамии.

Девушка рассказала, что парень сделал ей необычное предложение — стать друзьями с привилегиями. В этом формате отношений люди общаются, занимаются сексом без обязательств, но сохраняют верность друг другу. Такие отношения выбирают в основном те, кто не готов к семейной жизни или не хочет заразиться половой инфекцией.

Девушка отказала. «Это было уже второе подобное предложение. Но я честно призналась, что не готова так себя ограничивать, так как только недавно рассталась с парнем. Правда, что секс без обязательств — прикольная вещь?» — спросила она в сети. Многие комментаторы рассказали ей о своем опыте подобных романов, а многие — поддержали в праве выбора.

В конце концов, это выбор каждого человека, какой секс он выбирает. У меня нет времени на полноценные отношения, и я не придерживаюсь моногамии SmartPants пользовательница Reddit

«У меня был подобный роман, длившийся три года, — рассказал о своем опыте один из комментаторов. — Ни один из нас не хотел типичных отношений, потому что мы были сосредоточены на карьере. Основной причиной выбора такого формата стали переживания по поводу заболеваний, передающихся половым путем. Все было хорошо, мы оба получили то, что хотели. Мы знали, что нравимся друг другу, и не было никаких драм. Потом я уехал, и девушка стала встречаться с другим — уже по любви. Мы до сих пор с ней дружим».

Посетительница сайта, скрывшая имя под псевдонимом QueenSema призналась, что пыталась построить отношения без обязательств, но все закончилось свадьбой.

Я стала встречаться с одним из лучших друзей. Сначала все шло хорошо, но потом мы все испортили — начали встречаться в привычном формате, а потом и вовсе поженились QueenSema пользовательница Reddit

Комментариев, в которых люди делились удачным и не очень опытом дружбы с привилегиями, оказалось множество. Но также нашлись и те, кто поддержал девушку в желании вести разнообразную сексуальную жизнь.

«Отношения без обязательств — определенно удобны. Также совершенно нормально не хотеть ограничиваться одним партнером. Пока вы честны со своими мужчинами и обсуждаете с ними волнующие вас моменты, все будет складываться удачно», — поддержала автора публикации девушка под ником HousewifeWithoutHandcuffs.

Ранее секс-коуч Джулия Коциамани назвала скрытые проблемы отношений в формате «друзья с привилегиями». Она пояснила, что не все партнеры бывают честны друг с другом, а также есть вероятность того, что кто-со соглашается на такие отношения из-за безответной любви.