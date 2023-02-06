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10:52, 6 февраля 2023Ценности

Раскрыто содержимое подарка на четыре миллиона рублей для победителей «Грэмми»

Победители «Грэмми» получили бокс с сертификатами и косметикой на четыре миллиона рублей

Фото: Mike Blake / Reuters

Журналисты Page Six раскрыли содержимое коробки, которую получили победители 65-й музыкальной премии «Грэмми». Подробности опубликованы на сайте издания.

Известно, что знаменитостям преподнесли боксы, в которых находились подарочные сертификаты, товары для детей, косметические средства, аксессуары и различные гаджеты для ухода за кожей. В частности, в подарке оказалась коляска Bugaboo Fox, депозит на пластическую операцию в клинике Art Lipo, очки TurboFlex, косметика Miage и душевая лейка ReFa.

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Согласно материалу, общая стоимость презента составила 60 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей). Отмечается, что составлением коробки занимались сотрудники маркетинговой компании Lash Fary of Distinctive Assets, которая базируется в Лос-Анджелесе.

Ранее в феврале Дженнифер Лопес посетила премию «Грэмми» в прозрачном платье с глубоким декольте. Певица объявила одного из победителей церемонии в синем платье итальянского бренда Gucci, которое оформлено глубоким V-образным декольте и разрезом, оголявшим ее ногу.

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Майя Пономаренко
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