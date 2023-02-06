Раскрыто содержимое подарка на четыре миллиона рублей для победителей «Грэмми»

Победители «Грэмми» получили бокс с сертификатами и косметикой на четыре миллиона рублей

Журналисты Page Six раскрыли содержимое коробки, которую получили победители 65-й музыкальной премии «Грэмми». Подробности опубликованы на сайте издания.

Известно, что знаменитостям преподнесли боксы, в которых находились подарочные сертификаты, товары для детей, косметические средства, аксессуары и различные гаджеты для ухода за кожей. В частности, в подарке оказалась коляска Bugaboo Fox, депозит на пластическую операцию в клинике Art Lipo, очки TurboFlex, косметика Miage и душевая лейка ReFa.

Согласно материалу, общая стоимость презента составила 60 тысяч долларов (более четырех миллионов рублей). Отмечается, что составлением коробки занимались сотрудники маркетинговой компании Lash Fary of Distinctive Assets, которая базируется в Лос-Анджелесе.

Ранее в феврале Дженнифер Лопес посетила премию «Грэмми» в прозрачном платье с глубоким декольте. Певица объявила одного из победителей церемонии в синем платье итальянского бренда Gucci, которое оформлено глубоким V-образным декольте и разрезом, оголявшим ее ногу.