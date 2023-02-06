Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 6 февраля 2023Россия

В Москве при пожаре в квартире погибли два человека

На востоке Москвы при пожаре погибли два человека, в квартире загорелся диван
СюжетПожар в Москве:

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Возгорание произошло в квартире на улице Вешняковская. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Источник ТАСС уточнил, что пожар начал распространяться с дивана.

С места происшествия в больницу доставили двоих пострадавших, но медикам не удалось их спасти.

Ранее пожар произошел на юго-востоке Москвы на Чистопольской улице — тогда погибли два человека. Из горящего дома удалось спасти пять жильцов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россия заявила об отсутствии диалога с США по Украине
Отели в России захотели строить по-новому
«Миссис Вселенная» рассказала об отношении к россиянкам на конкурсе
Стало известно о ситуации на российской базе Хмеймим после землетрясения в Сирии
Вице-президент Турции раскрыл число жертв и пострадавших от землетрясения
Москвич нашел в квартире убитых родителей-пенсионеров
Убийцу пожилой женщины нашли через 36 лет по волоску
В Москве при пожаре в квартире погибли два человека
В улитках нашли клей для заживления ран
За ценой российской нефти начали следить по-новому
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.