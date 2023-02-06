В Москве при пожаре в квартире погибли два человека
На востоке Москвы при пожаре погибли два человека, в квартире загорелся диванСюжетПожар в Москве:
На востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Возгорание произошло в квартире на улице Вешняковская. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Источник ТАСС уточнил, что пожар начал распространяться с дивана.
С места происшествия в больницу доставили двоих пострадавших, но медикам не удалось их спасти.
Ранее пожар произошел на юго-востоке Москвы на Чистопольской улице — тогда погибли два человека. Из горящего дома удалось спасти пять жильцов.