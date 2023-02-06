Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 6 февраля 2023Забота о себе

Врач назвал способ сохранить позвоночник здоровым

Невролог Шарифов призвал не класть ногу на ногу для сохранения позвоночника здоровым

Фото: Pixabay

Невролог клиники МЕДСИ Руслан Шарифов рассказал, что здоровый позвоночник помогает поддерживать здоровье всего человеческого организма и назвал способ не допустить возникновения проблем, связанных с ним, сообщает Life.

По его словам, для этого необходимо не класть ногу на ногу, не допускать стрессов и переохлаждения, уменьшить рычаги при поднятии или переносе тяжестей, питаться здоровой едой, пользоваться ортопедическим матрасом и подушкой, а также заниматься лечебной зарядкой и гимнастикой. Врач призвал обращаться к врачу в случае продолжающихся болей в спине при длительном нахождении в положении сидя или стоя, в случае физических нагрузок или возникновении болезненных ощущений в ночное время суток.

«Не откладывайте любое заболевание позвоночника, так как в дальнейшем это приводит к уже необратимым изменениям в межпозвоночных дисках и телах позвонков», — посоветовал специалист.

Ранее невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Валерий Куваев заявил, что людям с больной спиной идеально подходят матрасы средней жесткости. Он отметил, что перед покупкой матраса следует проследить за своим состоянием и заметить, на каких матрасах отлично спалось, а после каких сразу случались обострения боли в спине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Немцы предрекли поражение Украины после слов Зеленского о ситуации в Артемовске
В России заявили о дефиците ряда технологий для производства беспилотников
Застуканные за мастурбацией в необычных ситуациях люди рассказали свои истории
Пенис разбившегося байкера нашли на автозаправке через два дня после ДТП
Врач назвал способ сохранить позвоночник здоровым
В Турции произошло мощное землетрясение
Американский пилот рассказал об аномальных явлениях над базами США
Названы сроки появления опытного образца перспективной экипировки «Легионер»
Стало известно о подготовке ответа закрывшим консульства в Стамбуле странам
В США объяснили значение аэростата Китая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.