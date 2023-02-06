Врач назвал способ сохранить позвоночник здоровым

Невролог Шарифов призвал не класть ногу на ногу для сохранения позвоночника здоровым

Невролог клиники МЕДСИ Руслан Шарифов рассказал, что здоровый позвоночник помогает поддерживать здоровье всего человеческого организма и назвал способ не допустить возникновения проблем, связанных с ним, сообщает Life.

По его словам, для этого необходимо не класть ногу на ногу, не допускать стрессов и переохлаждения, уменьшить рычаги при поднятии или переносе тяжестей, питаться здоровой едой, пользоваться ортопедическим матрасом и подушкой, а также заниматься лечебной зарядкой и гимнастикой. Врач призвал обращаться к врачу в случае продолжающихся болей в спине при длительном нахождении в положении сидя или стоя, в случае физических нагрузок или возникновении болезненных ощущений в ночное время суток.

«Не откладывайте любое заболевание позвоночника, так как в дальнейшем это приводит к уже необратимым изменениям в межпозвоночных дисках и телах позвонков», — посоветовал специалист.

Ранее невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Валерий Куваев заявил, что людям с больной спиной идеально подходят матрасы средней жесткости. Он отметил, что перед покупкой матраса следует проследить за своим состоянием и заметить, на каких матрасах отлично спалось, а после каких сразу случались обострения боли в спине.