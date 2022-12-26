Названы качества идеального матраса от боли в спине

Невролог Куваев рассказал, что людям с больной спиной подходит матрас средней жесткости

Людям с больной спиной идеально подходят матрасы средней жесткости, рассказал невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Валерий Куваев. Он и коммерческий директор компании «СОН.ру» Галина Колокольцева назвали «Ленте.ру» и другие качества идеального матраса.

«Матрас должен быть! — сходу заявляет невролог Куваев. — Это звучит странно, но огромное количество людей спит на кушетках, в креслах или на диванах с составным сиденьем». Такой подход к отдыху вредит здоровью, предупреждает врач, так как во время сна мышцы спины должны отдыхать, а не пытаться удерживать тело в удобной позе.

Перед покупкой матраса следует проследить за своим состоянием и заметить, на каких матрасах отлично спалось, а после каких сразу случались обострения боли в спине. Эксперименты можно ставить, например, в гостях или поездках, советует собеседник «Ленты.ру».

Если сомневаетесь, какой матрас купить, обычно советуют начинать со средней жесткости. Она показывает немного более положительное влияние при частой боли в спине, чем, например, жесткие матрасы Валерий Куваев невролог

Невролог особо отметил, что при затянувшемся обострении или постоянной боли матрас не поможет, важно записаться к врачу (ортопеду, неврологу или ревматологу). Он подчеркнул, что боль в спине не должна становиться привычной, это ненормально.

Специалистка компании по продаже матрасов Галина Колокольцева рекомендовала выбирать матрас с ортопедическим эффектом, чтобы он правильно поддерживал спину. Если есть ограничения по здоровью, то матрас подбирают по рекомендациям врача. С помощью правильной поддержки такой матрас обеспечит полноценное расслабление и комфортный сон.

Ортопедический матрас будет аккуратно повторять контуры тела и давать поддержку не только в наиболее «выпуклых» местах, но и там, где изгиб минимален. Благодаря корректной опоре мышцы спящего полноценно расслабляются, человеку удобно и комфортно лежать, что позитивно влияет на качество сна Галина Колокольцева эксперт

За эффект памяти в матрасе отвечает вязкоэластичная пена (Memory foam). Под давлением материал принимает контуры спящего и пластично подстраивается под анатомию. После снятия нагрузки наполнитель еще некоторое время сохраняет полученную форму, а затем медленно возвращается к исходной, разъяснила принцип эксперт. Матрас такого вида подойдет тем, кому нравится эффект погружения. «Но без этой пены точно можно обойтись, если вы не большой любитель обволакивания и предпочитаете плотность», — добавила Колокольцева.

При выборе жесткости нужно учитывать вес и возраст тех, кто собирается спать на матрасе, а также персональные рекомендации врача. Эксперт согласилась с неврологом, что по умолчанию большинству здоровых людей подходят матрасы со средней жесткостью. Твердые модели выдерживают существенные нагрузки, поэтому оптимальны для тех, кто весит от 90 килограммов. Мягкие матрасы хорошо подойдут для миниатюрных персон и пенсионеров, если у них нет ограничений по здоровью, заключила Колокольцева.

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