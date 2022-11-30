Телеведущая рассказала о серьезном заболевании позвоночника

Телеведущая Регина Тодоренко заявила о сильных болях в спине из-за сколиоза

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что на протяжении многих лет ее мучают боли в спине, спровоцированные сильным сколиозом. Об этом сообщает издание «7Дней».

32-летняя знаменитость заявила, что диагностированное в детстве серьезное заболевание позвоночника заметно повлияло на ее физическое и ментальное здоровье. Из-за заметной невооруженным взглядом деформации позвоночника она долгое время стеснялась своего тела и отказывалась носить открытую одежду.

Нелегко даются Тодоренко и серьезные физические нагрузки, в том числе и участие в различных танцевальных шоу. По ее словам, врачи рекомендовали ей не нагружать позвоночник и даже ставили под сомнение ее способность «с такой спиной» выносить и родить естественным путем ребенка. Однако несмотря на все запреты телеведущая родила двоих детей без кесарева сечения и сейчас активно тренируется для участия в ледовом и танцевальном шоу.

Тодоренко призналась, что научилась жить со своим заболеванием и не стесняться его. Она предпочитает относиться к сколиозу как к особенности своего тела и не любит говорить о страданиях. «Как только я сменяю фокус с болезни на цели и мечты, не ощущаю боли, я просто о ней забываю. Мозг — удивительный орган. Начитавшись мудрой литературы, я научилась обманывать его. А может, обманывать и себя. Но мне так живется проще», — объяснила телеведущая.

Ранее Тодоренко снялась в нижнем белье через четыре месяца после родов. В фотосессии знаменитость показала фигуру в белом комплекте, состоящем из топа на бретелях и трусов. При этом она распустила волосы и убрала их назад.