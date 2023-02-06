Парикмахер Гриффин советует смывать кондиционер сразу после нанесения на волосы

Парикмахер раскрыла правильный метод применения кондиционера для волос во избежание вреда прическе. Соответствующим роликом она поделилась на своей странице в TikTok.

Блогерша Келси Гриффин опубликовала видео, в котором заверила зрителей в том, что не следует оставлять упомянутое средство на прядях даже на несколько минут. По словам эксперта, компоненты кондиционера влияют на pH-баланс волос, чтобы улучшить их качество, однако чересчур длительное использование может негативно сказаться на структуре локонов.

«Если вы тот самый человек, который оставляет кондиционер на волосах на 5 или 10 минут, пока бреет тело или наносит маску на лицо, лучше остановитесь. Такие действия слишком сильно снижают или повышают уровень pH, из-за чего волосы станут сухими, — советует автор публикации. — Лучше смывайте кондиционер сразу после нанесения, как советуют производители».

Подписчики удивились совету специалистки и поблагодарили ее в комментариях. «Моя жизнь не будет прежней», «Я оставляла кондиционер надолго, потому что думала, что ему следует хорошо впитаться в волосы», «Так вот почему мои волосы такие сухие», «Спасибо, ты изменила мою жизнь», — высказывались многочисленные пользователи сети.

В январе редакторы портала Best Life перечислили главные ошибки при уходе за седыми волосами. Профессиональный стилист из Лас-Вегаса Синди Маркус рассказала, что людям с данным типом волос необходимо стричься один раз в восемь-десять недель. Если пропускать процедуры, седые пряди станут ломкими, сухими и начнут завиваться в кудри.

