Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:35, 24 января 2023Ценности

Парикмахеры назвали главные ошибки при уходе за седыми волосами

Парикмахер Синди Маркус: седые волосы необходимо стричь один раз в восемь-десять недель

Фото: Shutterstock

Редакторы портала Best Life совместно с парикмахерами назвали главные ошибки при уходе за седыми волосами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Профессиональный стилист из Лас-Вегаса Синди Маркус рассказала, что людям с данным типом волос необходимо стричься один раз в восемь-десять недель. Если пропускать процедуры, седые пряди станут ломкими, сухими и начнут завиваться в кудри. В то же время Маркус предупредила о вреде частой укладки. «Седые волосы имеют жесткую структуру, а чрезмерная укладка усиливает обезвоживание, заставляя их виться еще больше», — пояснила она.

«Еще одна самая распространенная ошибка в уходе за сединой — это чрезмерное мытье», — отметила креативный директор салона красоты Wig Reports Лорен Удо и пояснила, что это лишает кожу головы натуральных масел, которые необходимы для поддержания здоровья и защиты волос. В связи с этим она предложила прибегать к процессу два-три раза в неделю с использованием косметических средств с неагрессивными компонентами в составе.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

В свою очередь, Маркус призвала читателей издания делать выбор в пользу шампуней с фиолетовым пигментом, которые направлены на предотвращение появления желтизны. Продукт с синим оттенком делает волосы пористыми. Также эксперт посоветовала обратить внимание на кондиционер. «Например, чтобы жесткие и вьющиеся волосы оставались послушными, я бы посоветовала увлажняющий кондиционер, а для густоты тонких волос — кондиционер для объема», — уточнила она.

В заключение парикмахер американской актрисы Гвинет Пэлтроу Коди Ренегар предложил включить в уход детокс-шампунь, который поможет глубоко очистить кожу головы от стайлинговых средств. При этом он пояснил, что подобное средство можно сделать самостоятельно. Например, добавить в свой обычный шампунь немного пищевой соды.

В августе 2022 года редакторы портала Marie Claire раскрыли причины ранней седины у женщин и перечислили способы ее отсрочить. По мнению экспертов, к обесцвечиванию волос могут привести не только состояние организма и генетика, но и внешнее воздействие на пряди.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В США заявили о намерении Вашингтона передать Киеву «значительное число» танков
Пассажирам раскрыли план действий на случай смерти обоих пилотов во время полета
Полицейские выявили ячейку «Свидетелей Иеговы» в Херсонской области
РФС сделал заявление по итогам встречи с УЕФА
Россиянка избила чужого ребенка за вызов лифта на другой этаж и попала на видео
Часы Судного дня перевели из-за Украины
Врач перечислил противопоказания к пластическим операциям
Собчак прокомментировала слухи о продаже своего загородного дома
Назначена дата рассмотрения судом просьбы Ефремова о смягчении наказания
Режиссер выдвинутого на «Оскар» якутского фильма рассказал о знакомстве с героем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.