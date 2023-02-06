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20:22, 6 февраля 2023Путешествия

Россиянам объяснили правила въезда в Узбекистан в 2023 году

«Тинькофф-журнал»: россияне могут пользоваться в Узбекистане UnionPay

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Россиянам рассказали, при каких условиях можно будет попасть в Узбекистан в 2023 году. Правила въезда в страну объяснили в «Тинькофф-журнале».

Как уточняют авторы материала, для поездки в Узбекистан не нужна виза, а сроки пребывания там никак не ограничиваются. Однако, если турист задерживается в стране дольше 15 дней, нужно получить регистрацию по месту пребывания. При этом в статье отмечается, что со всех путешественников старше 16 лет взимается туристический сбор (до 240 рублей), если они пребывают в стране не больше 30 дней.

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Уточняется, что выпущенные в России карты Mastercard и Visa не принимаются в Узбекистане, как и карты «Мир». «Зато туристы успешно пользуются в Узбекистане российскими картами UnionPay. По данным на официальном сайте платежной системы, карты UnionPay должны принимать во всех банкоматах и терминалах со значками Uzcard и Humo», — говорится в статье.

Отмечается, что удобнее всего добраться до Узбекистана из России на самолете, однако между двумя странами ходят также поезда и автобусы. На автобусе или автомобиле путешественники смогут доехать до страны через Казахстан. Для транзита не нужны коронавирусные документы.

Ранее побывавший в Узбекистане российский тревел-блогер описал поездку фразой «бедность и антисанитария». Россиянин отметил, что жизнь в Средней Азии — «не сахар», в некоторых домах нет отопления, и люди обогреваются с помощью газовых печей.

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Зарина Дзагоева
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