Вор в законе Леван Сухумский освободился из испанской тюрьмы

Сбежавший из российского суда вор в законе Леван Сухумский освобожден в Испании

Из испанской тюрьмы освободился 47-летний Леван Абуладзе, известный в криминальном мире как вор в законе Леван Сухумский, экстрадиции которого требовала российская Генпрокуратура. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, Абуладзе с августа 2021 года содержался в тюрьмах Мадрида и Саламанки, после того как его задержали по запросу российских властей в связи с побегом из Владимирского суда. Спустя полтора года испанский суд внял словам защитника авторитета и пришел к выводу, что побега не было, а вор в законе самостоятельно покинул здание городского суда Владимира.

В декабре 2020 года Абуладзе был доставлен в суд для продления сроков содержания под стражей. Там адвокаты настояли, чтобы конвоиры сняли наручники с авторитета. После этого Абуладзе, усыпив внимание охранников, отлучился в туалет и скрылся в неизвестном направлении.

Год спустя агенты испанской полиции узнали о предстоящем прибытии в страну влиятельного российского вора в законе, который намеревался управлять преступным сообществом, обосновавшимся в стране. Его поймали в аэропорту Барселоны, когда он пытался въехать в страну по фальшивому паспорту гражданина Украины.