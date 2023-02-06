Генпрокуратура по запросу Михаила Романова начала проверку домов престарелых в регионах

На запрос депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по контролю, члена фракции «Единая Россия» Михаила Романова в адрес генерального прокурора России Игоря Краснова, в связи с пожаром в частном доме престарелых в Кемерово, где 24 декабря 2022 года погибло 22 человека, ответ дал первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин.

«Учитывая актуальность обозначенной в Вашем запросе проблематики, прокурорам субъектов Российской Федерации поручено проведение проверок исполнения федерального законодательства в организациях, осуществляющих размещение престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства», — говорится в ответе.

Также Генеральная прокуратура России поддержала инициативу Михаила Романова об ужесточении штрафных санкций статьи 19.4.1 КоАП РФ в десятикратном размере («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля» — на сегодняшний день для граждан от 500 до одной тысячи рублей ; на должностных лиц — от 2 до 4 тысяч рублей; на юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей). Размер штрафов не пересматривался с 2011 года. «В настоящее время их размер является незначительным, что не способствует достижению цели административного наказания. Учитывая возможный характер последствий правонарушений в рассматриваемой области отношений, предлагаемое повышение размеров административного штрафа представляется обоснованным», — сообщил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

Напомним, после трагедии в Кемеровской области, причиной которой, по предварительным данным, стала неправильная эксплуатация печи, Михаил Романов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой о проведении профилактической проверки всех частных помещений, оборудованных под проживание большого количества людей — пансионатов, гостиниц, домов престарелых, интернатов различного профиля, общежитий, хостелов, клиник, ночлежек, приютов и так далее. По факту пожара возбуждено три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг. Особым обстоятельством при расследовании трагедии стало то, что руководство сгоревшего приюта препятствовало проверкам пожарного надзора, представителя которого 7 декабря не допустили на объект, хотя визит был согласован с прокуратурой.

«Такие случаи не редки в негосударственных заведениях. Вопрос безопасности жизни человека должен быть на первом месте. При поддержке Генеральной прокуратуры Комитет Государственной Думы по контролю начнет работу по усилению мер контроля за полноценным проведением инспекций в помещениях для коллективного проживания любых форм собственности, а также — за точным исполнением всех предписаний профильных ведомств в случае обнаружения нарушений. Внесение изменений в федеральное законодательство по ужесточению соответствующих санкций — одна из главных мер в этой работе. Масштабы повышения штрафов обсудим в ближайшее время в рамках работы профильных парламентских комитетов, с контрольно-надзорными органами, а также с экспертным сообществом», — отметил Михаил Романов.

