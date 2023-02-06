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14:17, 6 февраля 2023Забота о себе

Онколог перечислил проявляющиеся во время и после еды симптомы рака

Онколог Черемушкин: отрыжка воздухом и икота во время или после еды могут говорить о раке

Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

О развивающемся раке желудочно-кишечного тракта могут говорить необычные проявляющиеся во время и после еды симптомы. Их перечислил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-онколог Евгений Черемушкин.

По словам Черемушкина, если у человека есть раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта или непроходимость ЖКТ из-за раковой опухоли, то у него появляются тянущие боли, отрыжка воздухом и икота во время или после еды. «Также характерны тяжесть и чувство горечи. Эти симптомы сигнализируют о неблагополучии кишечной трубки верхнего отдела. Отмечу, что это уже не ранние признаки онкологии», — предупредил онколог.

Он уточнил, что такие симптомы появляются на поздней стадии развития рака, когда опухоль уже перекрывает просвет кишечной трубки. При появлении этих признаков желудок и толстую кишку нужно сразу же обследовать, сказал Черемушкин, однако безопаснее регулярно проходить осмотры. «Особенно важно проходить регулярные обследования пациентам, у которых есть полипы на слизистых или происходит воспалительный процесс в желудке. Это прямая дорога к будущей опухоли», — сказал врач.

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Александра Лисица
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