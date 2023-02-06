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13:18, 6 февраля 2023Силовые структуры

Бывшей замминистра Раковой продлили запрет выходить из дома ночью

В Москве суд продлил меру пресечения экс-замглавы Минпросвещения Раковой в виде запрета

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Тверской суд Москвы продлил бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой, обвиняемой в мошенничестве, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству прокурора. Раковой запрещено покидать дом в ночное время. На слушаниях она просила удалить из зала заседания представителей СМИ, чтобы избежать разглашения интимных подробностей жизни, но судья ей отказала.

25 января МВД России объявило о завершении расследования уголовного дела Раковой. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения для последующей передачи в суд.

Вместе с ней по делу проходят ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев, бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин. МВД вменяет им пять эпизодов мошенничества.

Мошенничество связано с госконтрактами в сфере образования, заключенными в 2019 году, в том числе с федеральным проектом «Учитель года». Ракову также обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС. В ее деле фигурирует 12 «мертвых душ», занимавших должности научных сотрудников и длительное время получавших зарплату.

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Любовь Ширижик
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