Российская модель Анастасия Решетова заявила, что больше не будет худеть с помощью диет

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивилась своей фигуре после похудения со словами «больше не хочу». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 27-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео (на момент написания новости пост был удален), на котором она продемонстрировала свою тренировку в спортзале. На размещенных кадрах видно, что сначала манекенщица сделала отжимания, а затем выполнила комплекс упражнений с гантелями.

В описании под роликом Решетова призналась, что больше не будет худеть с помощью диет. «Только посмотрев на себя со стороны на видео, понимаю, как сильно сбросила вес. Больше не хочу. Дело осталось только за спортом», — заявила она.

При этом модель отметила, что тренируется два-три раза в неделю и больше не прибегает к силовым нагрузкам. «Сейчас еще планирую возвращаться в стретчинг и серф, дабы моя нагрузка не была скучной», — пояснила она.

Ранее Решетова раскрыла секрет похудения. По ее словам, похудеть ей помогло изменение пищевых привычек. В частности, знаменитость начала придерживаться системы интервального голодания, при котором 16 часов в день худеющий отказывается от пищи, а остальные восемь часов ест как обычно.

