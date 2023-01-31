Модель Анастасия Решетова похудела на 10 килограммов с помощью интервального голодания

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет похудения. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица рассказала, что сбросила более 10 лишних килограммов за несколько месяцев без помощи врачей. По ее словам, похудеть ей помогло изменение пищевых привычек. В частности, знаменитость начала придерживаться системы интервального голодания, при котором 16 часов в день худеющий отказывается от пищи, а остальные 8 часов ест как обычно.

«Лучшей мотивацией стали мои фотографии до набора веса», — подчеркнула Решетова и добавила, что сейчас поддерживает свой идеальный вес занятиями спортом.

В декабре 2022 года Анастасия Решетова также раскрыла способы похудеть за несколько дней до Нового года. В первую очередь знаменитость посоветовала исключить из ежедневного рациона сахар и сократить углеводы. Помимо этого, манекенщица призвала подписчиц отказаться от алкоголя, особенно если есть проблемы с отеками вокруг глаз.