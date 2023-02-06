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09:37, 6 февраля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о риске потерять наследство

Юрист Кудерко: потерять наследство можно, если пропустить срок его получения без причины

Фото: Unsplash

Риск потерять наследство увеличивается, если пропустить официальный срок его получения без уважительной причины. Об этом в беседе с агентством «Прайм» россиян предупредила юрист Елена Кудерко.

Срок принятия наследства составляет шесть месяцев. Если не получить имущество в указанный период, то вопрос будет решаться в суде. Наследнику придется доказывать, что он не начал процесс вовремя по уважительной причине, включая отсутствие связи, болезнь, утрату контакта с умершим. В случае признания причины уважительной суд изменит то, как было распределено имущество.

Эксперт предупредила, что спорным может стать вопрос о том, отдавал ли умерший отчет в своих действиях, когда составлял завещание. Подозрения может вызвать посторонний для семьи наследник или спешка в оформлении документов. Если завещание признают недействительным, то наследники получат имущество в порядке, утвержденном законом.

Ранее в Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, что в России были зафиксированы случаи, когда владельцы квартир составляли необычные завещания и хотели оставить жилье президенту или друзьям в онлайн-игре.

Нина Ташевская
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