Россиянам рассказали о необычных завещаниях владельцев квартир

ФНП: житель Ульяновской области планировал завещать квартиру партнерам по онлайн-игре

В России были зафиксированы случаи, когда владельцы квартир составляли необычные завещания и хотели оставить жилье президенту или друзьям в онлайн-игре. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

По закону собственник может оставить недвижимость в наследство широкому кругу лиц и организаций. Так, житель Ульяновской области хотел передать объект партнерам по онлайн-игре. Однако документ составить не удалось, так как он не знал настоящих имен друзей. В Перми беременная женщина попросила указать в качестве наследника будущего ребенка — после рождения сына она указала в завещании его имя.

Нотариусы поделились, что в Омске мужчина планировал завещать имущество президенту или детскому дому в том случае, если первый откажется. Житель Москвы в завещании поставил для наследника условие — он хотел оставить квартиру внуку, если тот получит высшее образование. Однако ему отказали, так как выполнение условия невозможно проследить.

Ранее инвестор в недвижимость, соучредитель УК «ДАЛИ» Алексей Давыдов предостерег россиян от покупки квартир после приватизации, а также объектов, которые были получены в наследство и приобретены при помощи материального капитала.