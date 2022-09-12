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Россиян предостерегли от покупки трех видов квартир

Эксперт по недвижимости Давыдов предостерег от покупки квартир после приватизации

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиян предостерегли от покупки квартир после приватизации — перед заключением сделки нужно особенно тщательно проверять историю владения недвижимостью прошлыми собственниками. Три самых опасных для приобретения вида жилья назвал инвестор в недвижимость, соучредитель УК «ДАЛИ» Алексей Давыдов, пишет «Газета.ru».

По словам эксперта, основной риск при покупке квартиры после приватизации — наличие тех, кто имел право участвовать в процедуре, но отказался. Таким людям позволено пожизненно проживать и пользоваться жилплощадью — лишить их этой возможности нельзя.

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«Второй случай — когда квартира получена по наследству. Здесь опасно внезапное появление новых наследников, которые будут претендовать на квартиру. Особенно критично это в первые три года после наследства, но и в более поздние сроки также могут появиться подобные "сюрпризы"», — рассказал Давыдов.

Третий вариант опасного для покупки жилья — квартира, приобретенная при помощи материального капитала. Часто в подобных случаях родители забывают об обязательстве выделять детям долю недвижимости, хотя обязаны. Так могут затянуться сроки заключения сделки либо есть риск, что дети, став совершеннолетними, предъявят права на свои доли в вашей квартире.

«Для выявления возможных рисков в покупаемой квартире надо изучать ее правоустанавливающие документы — договор приватизации, свидетельство о наследстве, договор купли-продажи, кредитный договор, изучать выписки из домовой книги, запрашивать выписку из ЕГРН и другие справки по квартире и продавцам», — посоветовал специалист.

Ранее россиян предостерегли от ипотеки по субсидированной девелоперами ставке 0,1 процента. По словам экспертов, предлагаемые по этой программе объекты заметно дороже аналогов на рынке. Кроме того, выкупить досрочно такую недвижимость не получится.

Нина Ташевская
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