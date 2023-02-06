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12:23, 6 февраля 2023Моя страна

В Татарстане пройдет зимний рок-фестиваль

В Казани с 9 по 11 февраля будет проходить зимний рок-фестиваль

Фото: Sebastian Ervi / Unsplash

Большой зимний рок-фестиваль пройдет в столице Татарстана с 9 по 11 февраля 2023 года, музыкальное мероприятие объединяет «Волга-Волга Fest» и Big Twin Fest. О том, что ждет гостей и жителей республики в дни проведения фестиваля, в беседе с ИА «Татар-информ» рассказали организаторы Антон Салакаев и Григорий Корнилов.

По словам Корнилова, перед проведением мероприятия среди множества заявок коллективов из разных частей страны жюри фестиваля отобрало шесть наиболее интересных. «Мы были вынуждены выбрать, иначе пришлось бы проводить фестиваль в четыре дня», — отметил он, добавив, что при отборе обращалось внимание на разноплановость, благодаря чему 10 февраля можно будет услышать представителей таких направлений, как русский рок, металл и фолк.

Собеседник агентства подчеркнул, что все конкурсанты получат призы и подарки. В частности, в первую очередь их пригласят выступить на летнем фестивале «Волга-Волга» и «Сандлер фесте». Корнилов указал, что многие из известных участников фестиваля приедут с новыми песнями и альбомами. Кроме того, будет много новых, еще не успевших завовевать популярность исполнителей.

«Что касается глобальной задачи-миссии фестиваля… Это, наверное, музыка. Музыка, которая передается из поколения в поколения. Мы хотим подарить ее нашим зрителям и дать возможность молодежи проявить себя», — сказал организатор мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Тверской области 26 февраля пройдет десятый кулинарный фестиваль «Блин с припеком», посвященный празднованию Масленицы.

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Варвара Кошечкина
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