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16:01, 6 февраля 2023Силовые структуры

Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ

В Херсонской и Запорожской области артиллерия Росгвардии уничтожила военные объекты ВСУ

Фото: Marko Djurica / Reuters

Артиллерийские подразделения Росгвардии выполнили огневые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в ходе специальной военной операции (СВО) артиллеристы уничтожили узел связи вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранную радиолокационную станцию и подавили восемь военных объектов украинских войск. В ведомстве отмечают, что при артподдержке Росгвардии удалось провести свыше 30 разведывательных и 90 спецмероприятий.

31 января сообщалось, что росгвардейцы обнаружили заброшенный дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области.

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Азамат Асланов
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