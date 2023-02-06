Артиллеристы Росгвардии уничтожили узел связи ВСУ

В Херсонской и Запорожской области артиллерия Росгвардии уничтожила военные объекты ВСУ

Артиллерийские подразделения Росгвардии выполнили огневые задачи в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в ходе специальной военной операции (СВО) артиллеристы уничтожили узел связи вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранную радиолокационную станцию и подавили восемь военных объектов украинских войск. В ведомстве отмечают, что при артподдержке Росгвардии удалось провести свыше 30 разведывательных и 90 спецмероприятий.

31 января сообщалось, что росгвардейцы обнаружили заброшенный дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области.