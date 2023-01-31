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10:38, 31 января 2023Силовые структуры

Росгвардейцы нашли дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области

Росгвардейцы обнаружили заброшенный дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Росгвардейцы обнаружили в Запорожской области заброшенный дом сторонника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, наводку на дом предоставили местные жители. На чердаке сотрудники спецслужбы нашли гранаты Ф-1. А из другого заброшенного дома росгвардейцы изъяли два автомата Калашникова и патроны.

Фото: Росгвардия

Кроме того, местные жители рассказали, что заметили подозрительную коробку на берегу реки. Росгвардейцы проверили ящик и обнаружили в нем 12 выстрелов для гранатометов ВОГ-17 и ВОГ-25, четыре гранаты Ф-1, более одной тысячи патронов, кровоостанавливающие средства, девять тротиловых шашек, девять капсулей-детонаторов КД-8А, огнепроводный шнур длиной девять метров и другие предметы, которые могли бы быть использованы для изготовления взрывного устройства.

Еще из одного тайника в лесу Росгвардия изъяла мины МОН-50.

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Екатерина Власова
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